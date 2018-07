Havaianas lança parceria com Charlotte Olympia

Charlotte Olympia Dellal é filha da ex-modelo brasileira Andréa Dellal Foto: Alexandra Leese / Divulgação

Para comemorar a primeira década de vida de sua marca, a designer meio-brasileira Charlotte Dellal, fundadora da Charlotte Olympia, se uniu com a Havaianas para criar uma sandália luxuosa.

O modelo you ganhou uma estampa de gato, com animal print e uma teia de aranha, ícones da grife. Além disso, a sandália possui tira de couro ecológico dourada e um pin de teia de aranha. O modelo será vendido exclusivamente na loja da Havaianas na Oscar Freire e no e-commerce da rede por R$ $179,90.

"Desta vez, combinamos a clássica estampa de leopardo com o icônico gatinho em um estilo glamuroso que pode ser usado tanto de dia quanto de noite ”, conta Charlotte.

E as colaborações comemorativas não param por aí. A designer também assinou uma linha de roupas de banho estilo vintage para a Adriana Degreas. São biquínis, hot pants de cintura alta e maiôs que foram estampados com referências a cultura brasileira, como frutas e estampas de onça, assim como ícones da marca de Dellal. Os produtos estão à venda nas lojas da Adriana Degreas no Brasil e no exterior e também no Gallerist.