Handred inaugura nos Jardins sua primeira loja paulistana

O ator Chay Suede na campanha da coleção da marca carioca Handred, que inaugura sua primeira loja em São Paulo Foto: Pedro Loreto/Divulgação Handred

Depois de estrear na mais recente edição do São Paulo Fashion Week, a carioca Handred desembarca na cidade e inaugura, na próxima quinta, 15, sua primeira loja em solo paulistano. Fica na rua dr. Melo Alves ao lado do Amsterdã Café, entre as ruas Estados Unidos e Oscar Freire, nos Jardins.

Com 150 m², o espaço projetado pelo Estúdio Chão tem piso em cimento num tom de mostarda, paredes descascadas, plantas, sofás e cortinas de linho, tecido que está também em boa parte das criações da grife conhecida por sua moda sem gênero com clima de balneário.

A marca do estilista André Namitala é uma das novas sensações da moda nacional. Conquistou espaço ao investir num estilo resort-chique, com muitas peças leves, atemporais, confortáveis e folgadonas, sem muita estamparia. Além do novo espaço em São Paulo, a grife tem uma loja em Ipanema e um e-commerce próprio.

HANDRED - rua dr. Melo Alves, 508, Jardins, handred.com.br