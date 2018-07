Guia dos cílios postiços: saiba como aplicar e qual o melhor tipo para seus olhos

Cílios com cerdas separadas e definidas, como os usados pela atriz Janelle Monae no Oscar de 2017, dão definição ao olhar Foto: REUTERS/Mike Blake

Os cílios postiços são queridinhos de blogueiras e maquiadores e fazem toda a diferença no acabamento da maquiagem. Porém, as pessoas ainda têm muitas dúvidas na hora de comprar o par de cílios ideal e aplicá-los. Pode usar mais de uma vez? Como deixá-los com acabamento natural? Qual o melhor formato para o meu tipo de olho?

Para responder essas e outras perguntas, um guia para desmistificar de vez esta etapa da maquiagem.

Formato

Os cílios com cerdas longas no centro e curtas nas extremidades realçam olhos pequenos e os deixam com formato arredondado. Os com pelos maiores no canto externo deixam o olhar mais alongado e dão a impressão de que os olhos são mais separados.

A esquerda, a blogueira Mariana Saad com cílios com os fios mais longos no canto externo. A direita, a blogueira Bianca Andrade com o aplique com pelos maiores no centro Foto: Instagram.com/blogmarianasaad; Instagram/bocarosa

Estilo

O efeito mais natural é obtido com os cílios de cerdas cruzadas, porque eles se misturam com os pelos naturais e deixam o olhar marcante. Os mais cheios são recomendados para ocasiões noturnas. Modelos com as cerdas bem separadas realçam o olhar sem parecer artificial.

Os tufos individuais funcionam tanto para preencher falhas e podem ser usados durante o dia a dia.

Em sentido horário, a partir do alto: cerdas separadas, cerdas cruzadas, tufos e cílios cheios Foto: Belliz/Divulgação

Tamanho

Para conseguir o tamanho ideal de cílios para seu olho, é recomendável medir antes de aplicar a cola e cortar, a partir do canto interno, as cerdas remanescentes.

Aplicação

O truque é deixar secar a cola depois de passá-la na base dos cílios por cerca de dois minutos. Assim, ela fica com uma textura mais grossa e evita que eles escorreguem no olho. Use uma camada de rímel para camuflar os pelos sintéticos aos naturais.

Retirada

Para que o aplique de cílios dure mais, não se deve puxá-los do olho. Em vez disso, coloque demaquilante em um algodão e faça uma compressa sobre os olhos durante aproximadamente 30 segundos. O processo irá derreter a cola e não irá danificar seus pelos. Os cílios postiços podem ser usados novamente após limpá-los com demaquilante.