Guia de Outlets: 10 endereços em São Paulo que valem a visita

Cavalera Outlet - camisetas estampadas e jeans com pegada jovem com até 70% de desconto Foto: Divulgação

CAVALERA

Leia também: 5 dicas para comprar em brechós online

A loja de dois andares fica no Ipiranga, bairro onde nasceu a marca. As famosas camisetas de coleções passadas estão expostas em araras com preços tentadores, há peças por R$ 29,90. Para os mais jovens, roupas com estampas divertidas e acessórios também podem ser encontrados ali, sempre com referências de música e de arte.

Rua Bom Pastor, 1515, Ipiranga, Tel: 11 2063 6116

OUTLET PREMIUM

Esse é o maior espaço de compras com desconto de São Paulo - fica um pouco fora da cidade, no quilômetro 72 da rodovia dos Bandeirantes, mas, no fim das contas, as compras compensam a distância. São mais de 100 mil metros quadrados de lojas como Schutz, Osklen, Ermenegildo Zegna, Calvin Klein, Ellus, Sunglass Hut e por aí vai. Os descontos são de, aproximadamente, 80%.

Rodovia dos Bandeirantes, km 72, São Paulo, Tel.: 11 4496 7000

LEVI’S

Fãs de denim, tremei! Esse destino é imperdível para quem não dispensa uma boa calça jeans por preços muy amigos. Algumas peças têm pequenos defeitos, como botões quebrados ou passador do cós do avesso, mas nada que estrague os modelos. Também podem ser encontrados outros itens da marca, como camiseta, jaquetas ou coletes. Há peças de coleções passadas. Os descontos chegam a 60%.

Avenida Imperatriz Leopoldina, 1349, Lapa, Tel.: 11 3834-5655

ADIDAS

A dica é para os viciados em esporte: a Adidas tem algumas lojas de Outlet espalhadas pela cidade, mas há quem diga que a unidade de Pinheiros é a melhor. Produtos de coleções antigas podem ser adquiridos ali com descontos de 30% a 40%. Itens de coleções novas também entram na onda e custam cerca de 15% a menos que o preço normal.

Rua Teodoro Sampaio, 954, Pinheiros, Tel.:11 3587 9640

LACOSTE

Para quem adora as desejadas camisas pólo com o desenho do jacaré, esse é o endereço certo. Algumas peças chegam a ter desconto grandes, como 80%, mas a média é de 40% de baixa de preço, em opções masculinas, femininas e até infantil. A loja é organizada pela numeração, o que facilita muito encontrar sua camiseta ideal. O melhor aqui é procurar - e muito! - já que tudo está exposto e quase não há estoque.

Avenida Vital Brasil, 583, Butantã, Tel. 11 3031 0646

ESTOQUE

O espaço reservado para o Grupo Restoque é um tesouro de bons achados. A loja reúne produtos de todas as marcas do grupo: Le Lis Blanc, Le Lis Petit, Le Lis Blanc Casa, Noir, Bo.Bô e John John. Ou seja, não faltam opções para toda a família, tudo com peças remarcadas. Ótimo para comprar vestidos de festa. O preço é sempre metade do valor da etiqueta, se o produto já chega em promoção, melhor ainda!

Rua Casa do Ator, 867, Vila Olímpia, Tel.: 11 3044 3124

CORELLO

Com coleções passadas, a loja da Corello é repleta de básicos, entre sapatos, bolsas e acessórios, como carteiras e cintos. A variedade de cores e tamanhos não é das melhores, mas sempre é possível encontrar boas opções nas prateleiras. Mesmo com modelos antigos, a linha vendida ali não é ultrapassada, muito pelo contrário: se mantém atual com os clássicos do armário. Os descontos chegam até 70%.

Rua Augusta, 2.466, Jardins, Te.l: 11 3060 8219

ACCESSORIZE

A famosa marca de acessórios inglesa tem um outlet que se divide em dois espaços, na mesma loja. De um lado, bolsas, cachecóis, lenços e chapéus pela metade do preço normal, do outro, brincos, colares, anéis e todos esses itens que enlouquecem as mulheres, com até 70% de desconto. Se você der sorte pode até encontrar biquínis pela bagatela de R$ 15.

Rua João Cachoeira, 1385, Itaim, Tel.: 11 3842 0145

GIULIANA ROMANNO

A estilista, que estreou na temporada passada na São Paulo Fashion Week, mantém um espaço reservado para venda de coleções antigas em seu escritório-ateliê, em Pinheiros. A loja é pequena, mas a variedade de produtos é grande, com direito a blazers, vestidos, calças e ótimos tops. A coleção de lingerie de Giuliana também está à venda no endereço. Só aceita dinheiro e cheque.

Rua Teçaindá, 95, Pinheiros, Tel.: 11 3071 2455

TRACK & FIELD

Roupas de academia podem ser compradas aqui com preços baixíssimos. Agasalhos, shorts, leggings e camisetas, femininas e masculinas, custam até 50% menos do que nas outras lojas da rede. Além das opções esportivas, vende biquínis, maiôs e sungas, e itens da marca Cia. Marítima. Os produtos são de coleções passadas.

Rua Cristiano Viana, 80, casa 4, Jardim Paulista, Tel.:11 3083 1677