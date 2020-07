Gucci lança campanha estrelada por modelo com síndrome de Down

Ellie Goldstein, que possui síndrome de Down, estrela uma campanha da Gucci Foto: David PD Hyde / Gucci / Divulgação

Ellie Goldstein, de 18 anos de idade, se tornou a primeira modelo com síndrome de Down a posar para uma campanha da grife italiana Gucci. A jovem, que é natural de Essex, no Reino Unido, estrelou uma campanha para promover um novo produto da linha Gucci Beauty, a máscara L'Obscur.

A foto de Goldstein, publicada em 18 de junho, já recebeu mais de 60 mil curtidas no Instagram da marca. Nos comentários, a britânica agradeceu à Gucci Beauty pela oportunidade: “Eu amo isso. Obrigado por esta incrível oportunidade e pelo fabuloso dia de filmagem”, escreveu Ellie, que também recebeu diversas mensagens de admiração de outros usuários.

As fotos com Goldstein, assinadas pelo fotógrafo David PD Hyde, serão publicadas na revista Vogue Itália. “Essa história é linda. Parabenizo Ellie e a Gucci. A síndrome de Down nunca pode ser um limite”, comentou o ex-primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi, no Instagram.

Já Yvonne, mãe de Goldstein, afirmou que todos estão “orgulhosos” da sua filha. Ela também agradeceu os comentários “adoráveis” feitos nas redes sociais. A jovem estudou artes cênicas em uma universidade na cidade de Redbridge e já participou de diversas campanhas, como os anúncios de Natal de 2018 da Superdrug, Nike e Vodafone.