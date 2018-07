Gucci firma parceria com rede presente em Tóquio, Nova York, Londres e Paris

Nos próximos meses, a Gucci abrirá espaços similares nas Dover Street Market de Nova York, Londres e Pequim. Foto: Divulgação

A Gucci anunciou uma parceria com a Dover Street Market, loja de departamentos criada pelo fundador da marca japonesa Comme des Garçons, com unidades em Tóquio, Nova York, Londres e Pequim. No sábado, 25, o primeiro espaço dedicado à grife será aberto na DSM de Tóquio com um conceito shop-in-shop. As coleções de outono/inverno 2016/2016 e Cruise 2016, as primeiras sob o comando do novo diretor criativo da marca, Alessandro Michele, estarão à venda na loja.

A parceria marca o novo momento da Gucci, que vem ganhando um apelo mais ousado e criativos desde à chegada de Michele ao comando. "Ficamos entusiasmados quando a Dover Street Market nos abordou com a ideia dessa colaboração", afirma o presidente e CEO da Gucci, Marco Bizzarri. "Atualmente, existem poucos cenários contemporâneos de varejo de moda no mundo, o que torna a rede ideal para as coleções de Alessandro Michele." Nos próximos meses, a Gucci abrirá espaços similares nas outras Dover Street Market. Em Nova York e Londres, a previsão é para dia 10 de setembro, mesma época em que ocorrem as semanas de moda nas cidades. Na Dover Street Market de Pequim, a marca deve chegar no outono.