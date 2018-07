Gucci faz campanha apenas com modelos negros

A nova campanha da Gucci foi inspirada na exposição Made You Look Foto: Glen Luchford/Gucci

Em janeiro, a Gucci divulgou vídeos de audições de modelos negros respondendendo perguntas peculiares e mostrando alguns passos de dança. Agora, o resultado foi divulgado na campanha pre-fall 2017 da marca, batizada de 'Soul Scene', que retrata uma festa nos anos 1960.

Inspiradas na exposição Made You Look, exibida em Londres em 2016, as fotos feitas por Glen Luchford são uma explosão de cores, personalidade e expressão pessoal. O casting é composto de 4 modelos profissionais e 25 dançarinos, todos negros.

O estilista Alessandro Michele está modernizando a cara da grife Foto: Glen Luchford/Gucci