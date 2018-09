Gucci e Beyoncé se unem para levar água potável a crianças na África

Grife italiana está apoiando uma parceria da Unicef com Beyoncé Foto: UNICEF 2017/Juan Haro

No dia 22 de março é comemorado o dia Mundial da Água, uma iniciativa da ONU para promover o debate sobre sua concientização. Neste ano, a Gucci anunciou uma parceria com a Unicef e Beyoncé para levar água para mulheres e crianças de Burundi, país conhecido como "o coração da África". A iniciativa faz parte do projeto Chime for Change, fundado pela grife italiana em 2013 para ajudar mulheres e crianças do mundo inteiro.

A marca ajudou o projeto filantrópico da cantora BEYGOOD4BURUNDI, que dá suporte a programas de melhoria na água, no saneamento e nas práticas de higine nas áreas mais secas. Já foram construídos 35 poços e, com o o comprisso da Gucci de doar 1 milhão de dólares, serão construídos mais 80 poços que irão fornecer água para mais de 120 mil famílias. Até 2020, a expectativa é atingir 366 mil pessoas.

“Abordar a crise global da água é parte de criar um caminho para um futuro mais luminoso para as crianças, e a UNICEF não pode fazer isso sozinho” declarou Caryl M. Stern, presidente da instituição nos Estados Unidos. "Somos incrivelmente gratos à nossa parceira de longo prazo Gucci por juntar-se à UNICEF e a BeyGOOD para ajudar a mudar as vidas das crianças no Burundi para sempre. Através dessa parceria, podemos dar a chance a elas de aprender, brincar, se desenvolver e inspirar uma vida melhor para elas e suas famílias.”