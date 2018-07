Gucci assina acordo para não usar mais pele em suas coleções

Gucci anunciou que não irá mais usar pele de animais Foto: Valerio Mezzanotti/The New York Times

O mundo da moda parece estar caminhando em direção a abolição do uso de pele animal. A Gucci é a mais nova marca a anunciar que não irá mais trabalhar com o material em suas próximas coleções, inclusive assinando um compromisso com a Aliança Livre de Pele, organização que visa acabar com a exploração animal na indústria da moda.

"Eu não acho que usar pele é moderno, é datado. Por isso tomamos esta atitude", declarou Marco Bizzarri, presidente da grife ao portal Business of Fashion. "A criatividade pode ir em muitas outras direções ao invés de usar pele."

A Gucci se une ao grupo Armani e marcas como Hugo Boss, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e Ralph Lauren, que não usam o material. O site Net-A-Porter também não comercializa qualquer produto do gênero.