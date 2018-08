Gucci arma desfile em antiga Necrópole Romana, na região da Provence

Os blogueiros Bryanboy, Susie Lau, Yoyo Kulala e Tina Leung, convidados do desfile, estão hospedados no Château de Flaugergues Foto: Instagram/@susiebubble

Depois de um cenário que simulava uma sala de cirurgia, montado para o show de inverno 2018/19, Alessandro Michele leva a coleção de cruise 2019 da Gucci para um antigo cemitério romano nesta quarta, 30. A locação excêntrica do diretor criativo da grife italiana fica em Arles, na região da Provence, na França.

É a primeira vez que a cidade (conhecida por seus cavalos selvagens) recebe um desfile nessas proporções. Jornalistas e celebridades do mundo todo estão hospedados pelos hotéis e spas localizados nos arredores das muralhas do centro milenar, com monumentos inscritos como Patrimônio Mundial da UNESCO.

O lado histórico dos anfiteatros, fóruns e ruínas romanas de Alyscamps - onde acontece o desfile, entre túmulos e esculturas do século 4 d.C. - encontra uma bagagem artística que Arles também guarda com orgulho. O pintor holandês Vincent Van Gogh morou na cidade entre 1888 e 1889, durante sua fase mais produtiva e colorida, tendo criado algumas de suas obras mais emblemáticas e que retratavam sua rotina e o estilo de vida no campo - pinturas como a Noite Estrelada e o autorretrato dedicado a Paul Gauguin são alguns exemplos. Em Arles ocorreu também um episódio trágico na vida do artista, quando ele cortou a orelha esquerda durante uma crise de e acabou internado no hospital psiquiátrico da região. Hoje, a Fundação Van Gogh, celebra e mantém vivo o roteiro do pintor durante sua curta, mas movimentada, temporada no sul da França.

O caldeirão de referências deve servir de inspiração para mais uma coleção-desejo da Gucci. Após o desfile, a marca oferecerá uma festa com direito a um show surpresa.