Grupo Reserva lança marca masculina dedicada a básicos e sob medida

Mais nova marca do grupo, a Oficina Reserva aposta numa mistura de básicos atemporais e peças sob medida Foto: Leandro Tumenas/Divulgação

Investindo numa seleção de básicos clássicos e na oferta de serviço de sob medida, o grupo Reserva lança sua mais nova marca, a Oficina. Ela acaba de abrir, no shopping Leblon no Rio, sua primeira loja física, um espaço que promove uma espécie imersão em seu universo.

Conta com um ateliê para ajuste de peças de peças (de qualquer marca), curadoria musical do clube de jazz nova-iorquino Blue Note, um bar (com uísques e drinks Johnnie Walker), cervejas artesanais (da Wäis), uma barbearia, bicicletas design (da Milano) e, claro, muitas roupas.

T-shirt e o moletom construído como alfaiataria: a hora e a vez dos básicos Foto: Leandro Tumenas/Divulgação

Nas araras da loja, reinam camisetas, casacos, jeans, calças e bermudas em modelagens atemporais, feitos em algodão pima, sarja, moletom e linho, numa cartela de cores dominada por preto, cinza, marinho e branco. Em meio às peças prontas para vestir (e levar para casa), um painel destaca o serviço de camisas customizáveis sob medida, com preços de R$ 299 a R$ 540.

Além de roupas prontas, a Oficina Reserva oferece um serviço de camisaria sob medida, com preços de R$ 299 a R$ 540 Foto: Leandro Tumenas/Divulgação

Ali, o cliente pode escolher o tecido (89 opções), o tipo de colarinho (cinco alternativas), de punho (três), de caimento (slim ou clássico) e o comprimento, entre outras variações que possibilitam mais de 300 mil resultados diferentes. Um vendedor-consultor auxilia no processo e dá dicas do que funciona melhor para cada tipo de necessidade e estilo.

Para que a camisa tenha um tamanho igualmente ajustado ao freguês, são tiradas doze medidas do corpo (pescoço, manga, tórax, cintura, ombro a ombro, bíceps, antebraço...). Uma vez resolvidas essas questões (coisa de apenas alguns minutos), o produto leva até 20 dias úteis para ser entregue na casa do consumidor.

A ideia da marca é expandir o serviço e oferecer costumes sob medida até o início do ano que vem. Antes disso, ela deve lançar uma linha de acessórios em couro.

A alfaiataria casual da marca que acaba de inaugurar no Shopping Leblon sua primeira loja física Foto: Leandro Tumenas/Divulgação

A campanha de apresentação da grife, que nasceu de uma startup de tecnologia (a Oficina) responsável pelo software que ajuda a desenvolver as modelagens mais adequadas para cada corpo a partir de medidas corporais de 3 mil homens, conta com uma série de vídeos com depoimentos de empreendedores, como o idealizador do RenovaBR Eduardo Mufarrej, Duda Mendes, do Hotel Urbano, Alexandre Borges, da Mãe Terra, e Luciano Huck.

Oficina Reserva - Shopping Leblon - av. Afrânio de Melo Franco, 290, 2º andar, oficinareserva.com