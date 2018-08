Grupo da Lança Perfume investe em marca de estilo minimal adulto

A jornalista Patrícia Poeta estrela a campanha de lançamento da Enna, nova marca do grupo La Moda Foto: Bob Wolfenson/Divulgação

Dono da Lança Perfume e da MyFavoriteThing(s), o grupo catarinense La Moda investe agora num novo projeto, a marca Enna, com lançamento este mês em 278 multimarcas de todo o país, menos Roraima. A proposta da Enna é investir num estilo cosmopolita e elegante, com uma estética mais minimalista e adulta do que as demais marcas do grupo.

Foto: Bob Wolfenson/Divulgação

Na coleção, reinam os tons neutros e cores pastel, as padronagens geométricas, as listras, os xadrezes e alguns florais em peças levinhas de alfaiataria em viscose, algodão e crepe, por exemplo. Entre as apostas da coleção, blusas com ombros de fora, as mangas bufantes e as assimetrias, assim como calças cigarrete e cenoura, e a gola laço, flertando com um perfume anos 70.

Foto: Bob Wolfenson/Divulgação

Encarnando a mulher Enna, a jornalista Patricia Poeta estrela a campanha de estreia da marca, fotografada por Bob Wolfenson. “São duas estreias ao mesmo tempo, a minha como modelo e a da marca”, diverte-se a apresentadora do É de Casa, da TV Globo. “Nunca havia feito nenhuma campanha antes, por isso sinto que é uma responsabilidade maior”, contou à equipe durante o shooting.