Grupo Arezzo&Co anuncia nova marca focada em conforto e bem-estar

Owme chega no mercado prometendo designs atemporais Foto: Owme/ Divulgação

Nesta quinta-feira, 22, o grupo Arezzo&Co, do empresário Alexandre Birman, anunciou uma nova marca em seu portfólio. A Owme foi criada pensando no bem-estar, e procura unir estilo e conforto em modelos atemporais. “O conceito-chave da marca, de wellness, nasceu da ideia de simplificar o dia a dia das mulheres urbanas e autênticas", explica Birman. Para a primeira coleção, a etiqueta traz mules, sapatilhas, botas e sandálias com design descomplicado e cores sóbrias, que podem ser usados como peças-chaves em diversas produções.

Os calçados foram criados com uma tecnologia que promete garantir o conforto durante o dia inteiro. As palmilhas são compostas por espuma com memória, que mantêm a elasticidade conforme o tempo. O forro possui composição de 40% de fibra natural de algodão e de 60% de viscose, que permite que a transpiração dos pés ocorra de forma natural. Os saltos possuem altura máxima de 8 cm e espessura mínima de 22 mm, tamanhos pensados para dar completa estabilidade para quem os usa.

Esta é a sexta marca do grupo Arezzo&Co, detentor da Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman e Fiever. Sua primeira loja será inaugurada em maio, na Rua Oscar Freire, em São Paulo, junto com o e-commerce, e a média de preços esperada é em torno de R$ 250.