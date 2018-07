Grifes se atualizam para atender às mudanças na forma do corpo

Em 1957 as mulheres tinham um corpo parecido ao da atriz Natalie Wood. Sessenta anos depois, elas se parecem mais a socialite Kim Kardashian Foto: Reuters

O conceito de corpo perfeito muda bastante, ora seguindo o contexto político da época, ora o estilo das socialites. O portal Greatist levantou que a imegem do corpo perfeito ficou diferente 11 vezes nos últimos 100 anos, e assim deve seguir.

Assim como a moda varia, o corpo humano também pode aumentar ou diminuir suas curvas e alturas com o passar o tempo - uma consequência das adaptações no estilo de vida de cada geração. Com um padrão de corpo diferente, a população terá demandas diferentes, e as marcas precisam atualizar suas cofecções para atender seu público.

Antes Natalie Wood, agora Kim Kardashian. Na Inglaterra, a marca de lingerie Bluebella identificou, com base nas estatísticas do governo, que as medidas do corpo da mulher britânica mudaram, principalmente na cintura e nos seios. No final da década de 1950, suas cinturas tinham pouco mais de 71 cm. Hoje, a média é de 86 cm. A medida das roupas subiu de 40 para 44, e os sapatos de 34 para 38.

Em 1957 as mulheres tinham um corpo parecido ao da atriz Natalie Wood. Sessenta anos depois, elas se parecem mais a socialite Kim Kardashian.

Socialite Kim Kardashian tem um quadril mais largo e seios maiores. Foto: Reuters/Carlo Allegri

As britânicas também cresceram. Em 1957 elas mediam 1,57 m. Hoje, o tamanho médio é de 1,65 m. A chefe executiva da Bluebella, Emily Bendel, avalia que as mulheres ficaram mais consciente de seu próprio corpo. O consumo de calorias subiu de 1.800 para 2.300, e as britânicas praticam atividade física pelo menos duas vezes por semana. O peso médio subiu 8 kg.

A pesquisa aponta também que, nos últimos 60 anos, o salário semanal foi de 10 libras (R$ 38,4) para 530 libras (R$ 2.035,20) e a expectativa de vida aumentou em 10 anos. Ganhando melhor e vivendo mais, as mulheres britânicas de 2017 também gastam mais com o guarda-roupa - neste gasto, houve um aumento de 30% sobre o salário.

Bendel disse ao The Mirror que “o corpo da mulher mudou e deixou de ser o que hoje seria considerado um corpo com seios pequenos e para ser um corpo com silhuete mais definida”. Na opinião da executiva, as marcas de lingerie tem como desafio produzir coleções que reflitam as mudanças no corpo.