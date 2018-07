Grife une Costanza Pascolato, Lea T e Valesca Popozuda em campanha

Foto:

Isabeli Fontana estava de tranças e vestidinho estampado. Valesca Popozuda, comportada, surgiu de blazer preto e cabelos long bob. Já Lea cerezo fez a linha étnica de calça tie-dye, bolsa de franjas e piercing no nariz. Tão diferentes quanto poderosas, as três mulheres estão entre as estrelas da campanha de verão 2016 da grife Morena Rosa, lançada na noite de terça, 9, em um evento em São Paulo. Além delas, a marca recrutou ainda a consultora Costanza Pascolato, autoridade em estilo e referência em moda, para celebrar a beleza, o poder e as conquistas do universo feminino.

'Cada uma a seu jeito, essas mulheres ganharam seu espaço, venceram preconceitos e consquistaram respeito', afirma Lucas Franzato, diretor de mercado e sócio do Grupo Morena Rosa. 'O Brasil tem uma diversidade muito grande. Por isso, pensamos em trazer ícones que representassem a força e a autenticidade da brasileira, independentemente de sua classe social e tipo físico.' Fotografada por Zee Nunes, a campanha traz imagens de Isabeli, Costanza, Valesca e Lea em looks de inspiração 70's e clima de festa.

'Achei muito interessante ter sido convidada para participar dessa campanha porque ela tem tudo a ver com o Brasil', disse Costanza, que não pode ir à festa, mas gravou um depoimento em vídeo. 'Todo mundo pergunta: 'O que é a moda brasileira?' Nós temos uma moda múltipla e que tem a ver com o resto do mundo todo. Eu acho legal essa diversidade. É muito interessante, original e desigual também. E não é chato. Tudo o que é igualzinho é chato.'

Durante o evento, Lea T esbanjou estilo e simpatia. Contou, por exemplo, que está mais seletiva com seus trabalhos. "Agora só aceito fazer algo que realmente goste. Quando me chamaram eu achei legal colocar diferentes tipos de mulheres para fazerem parte da mesma turma. O mundo está precisando disso.' Ao final da noite, Valesca Popozuda fez um pocket show cantando seus sucessos cujos versos enaltecem a independência feminina. Bem no clima da campanha.