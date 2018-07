Grife italiana lança camiseta e aplicativo com emojis

Batizada de #VersaceSharesLove, a linha faz parte da campanha da marca de Valentine's Day, o dia dos namorados americano, celebrado em 14 de fevereiro. Foto: Divulgação

Os emojis estão na moda também no mundo da moda. Depois de Karl Lagerfeld e Kim Kardashian lançarem seus próprios aplicativos de emojis, a grife italiana Versace acaba de criar um app com carinhas com a medusa, o logotipo da marca. Também integra a ação uma coleção de camisetas estampadas com três símbolos diferentes - uma emoji medusa de óculos escuros e dois com olhos de coração.

Batizada de #VersaceSharesLove, a linha faz parte da campanha da marca de Valentine's Day, o dia dos namorados americano, celebrado em 14 de fevereiro. Cada camiseta custa US$ 695 e o app está disponível para download gratuito nos sistemas IoS e Android, na App Store e Google Play Store.