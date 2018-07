Grazi Massafera, Marina Ruy Barbosa e outros influenciadores estampam capa da Vogue Japão

A capa da Vogue Japão de julho é estrelada por 67 influenciadores Foto: Instagram.com/anna_dello_russo

Para a edição de julho, a Vogue Japão convidou os 67 influenciadores que cruzaram a passarela do desfile de inverno da Dolce & Gabanna, que ocorreu em fevereiro, para estrelar o editorial de capa. No time, estão as brasileiras Grazi Massafera, Marina Ruy Barbosa, Helena Bordon, Iara Jereissati e Andrea Dellal.

Além delas, ícones da geração 'millenial' estampam as páginas da publicação, como a modelo Alice Dellal, filha de Andrea, Sophia Richie, as blogueiras Aimee Song e Lele Pons, a cantora Madison Beer e o músico Dylan Jagger Lee, filho de Pamela Anderson e Tommy Lee.