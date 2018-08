Grace Coddington terá seu próprio programa de entrevistas

Grace Coddington trabalhou na 'Vogue' por 30 anos Foto: Clement Pascal/The New York Times

A lendária Grace Coddington, ex-diretora criativa da Vogue America e ex-braço-direito de Anna Wintour, agora irá apresentar seu próprio programa de entrevistas. Segundo o Bussines of Fashion, o Face to Grace terá seis episódios, nos quais Grace irá receber convidados ilustres como Nicolas Ghesquière, estilista da Louis Vuitton, e o ator Ansel Elgort, que é filho do fotógrafo de moda, e parceiro de trabalho de Grace, Arthur Elgort.

"Será engraçado, mas não com piadas, mas sim conversas divertidas... a graça pode durar muito tempo", explicou ela ao BOF. "Escolhi pessoas que são fáceis de falar por um motivo."

Face to Grace estreia em setembro no M2M canal de streaming dedicado a moda da IMG.