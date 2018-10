Grace Coddington lança coleção para a Louis Vuitton

Os seus gatos, Pumpkin e Blanket, foram inspiração para Grace Coddington Foto: Divulgação/Louis Vuitton

A Louis Vuitton é famosa por apostar em colaborações - do artista norte-americano Jeff Koons a marca de streetwear Supreme. Agora, a grife francesa se uniu a Grace Coddington, ex-diretora criativa da Vogue America e grande figura da moda, para uma coleção de roupas, bolsas, sapatos e acessórios que leva o nome de Catogram - uma brincadeira entre as palavras cat (gato) e monograma.

A novidade foi apresentada em primeira mão no desfile Cruise da Louis Vuitton em maio deste ano, mas agora foram divulgadas mais informações. A linha, criada em colaboração com o estilista da marca Nicolas Ghesquière, chega às lojas no dia 2 de novembro.

Bolsas clássicas da grife, como a speedy e a petite malle, assim como sapatos, roupas e até acessórios como chaveiros e tapetes, misturam a estampa do clássico monograma LV com gatos e cachorros, que foram inspirados principalmente nos animais de estimação de Grace e Ghesquière.

Em comunicado, a grife explicou que "essa audaciosa irreverência está em harmonia tanto com o estilo iconoclasta de Grace quanto com a fascinação de Ghesquière pela excentricidade - assim como a adoração mútua pelos animais."