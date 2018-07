'Gostamos de parecer sensuais, mas não significa que queremos fazer sexo', dispara Cate Blanchett

Cate Blanchett ganhou o prêmio de Ícone de Estilo no 'Instyle Awards' Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Na noite de segunda, 23, ocorreu a premiação anual da revista norte-americana InStyle, em Los Angeles, e Cate Blanchett fez um poderoso discurso ao subir ao palco para receber o prêmio de Ícone de Estilo, falando sobre as denúncias de casos de assédio em Hollywood após a exposição das atitudes do produtor de cinema Harvey Weinstein.

"Nós mulheres gostamos de parecer sensuais, mas isso não significa que queremos fazer sexo com você", disse. "Ninguém fala para Steve Bannon: você parece um saco de lixo. Quer que eu te jogue fora? Mas os comentários que ouvimos sobre o que as mulheres usam no tapete vermelho, quer dizer, que lemos através dos trolls da internet - apenas parem."

Ela ainda completou a frase enaltecendo as mulheres estilosas. "Mulheres que têm consciência de sua aparência, que sabem que isso não é o que elas são, mas uma extensão disso. É também sobre se sentir livre para usar o que querem, quando e como querem."