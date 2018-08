Gloria Pires grava final de 'O Outro Lado do Paraíso' na SPFW

Beth (Gloria Pires) é ovacionada pela plateia ao fim do desfile Foto: REUTERS/Paulo Whitaker

Neste quarto dia de São Paulo Fashion Week, o desfile da marca mineira Apartamento 03 foi cenário das últimas cenas da personagem Beth, interpretada por Gloria Pires na novela O Outro Lado do Paraíso. Na trama, a marca é um presente da filha de Beth, Clara (Bianca Bin), e é gerenciada por Renan (Marcelo Novaes), que assistiu à apresentação da primeira fila ao lado do estilista Dudu Bertholini.

Logo no início do desfile, Dudu avisou que a gravação aconteceria e que, para isso, as modelos repetiriam a fila final para a entrada de Gloria Pires como estilista. Durante a cena, a atriz foi ovacionada pelos convidados.

Na novela, a personagem de Gloria Pires ganhou a marca da filha, Clara Foto: Sergio Amaral/Estadão

A coleção, inspirada em costureiras, trouxe silhuetas elegantes, com muita alfaiataria - coincidência ou não, em total sintonia com o estilo da personagem.