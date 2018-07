Gloria Kalil dá dicas para o ambiente de trabalho

Gloria, com 40 anos de carreira, dialoga com o mundo globalizado com total sensatez em seu novo livro. Assim como a internet mudou o comportamento, as redes sociais renovaram as referências do vestuário. E tudo isso é levado em consideração para explicar as melhores maneiras de se comportar e se vestir no mundo profissional. De um jeito muito bem-humorado - e bem apurado também. Para ‘Chic Profissional’, Gloria Kalil realizou 93 entrevistas e checou todos os dados com empresas e consulados (o contraste das culturas do mundo ocidental e oriental é tema recorrente), em um trabalho que durou dois anos. Veja algumas dicas a seguir

Foto: GABRIELA BILO / ESTADAO