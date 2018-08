Gloria Coelho lança coleção inspirada em 'Os Incríveis 2'

A silhueta de Edna Moda deixou a clutch muito mais divertida Foto: Divulgação/Gloria Coelho

No clima do filme Os Incríveis 2, que chega aos cinemas nesta quinta, 28, a estilista Gloria Coelho lança uma coleção-cápsula de peças inspiradas em dois personagens da trama: Zezé e Edna Moda.

Leia também: Personalidades da moda brasileira comentam o legado de Edna Moda

São camisetas, bolsas, botas e patches que trazem a silhueta estilizada dos personagens nas cores do uniforme da família de heróis (branco, preto e vermelho). Originalmente, as peças foram apresentadas no desfile da marca na última edição da São Paulo Fashion Week e estarão à venda a partir desta quinta nas lojas da marca.

Esta não é a primeira vez que Gloria Coelho se aproxima do universo da Pixar: no início do mês, ela e outras personalidades importantes da indústria da moda fizeram um vídeo promocional de Os Incríveis destacando as qualidades da estilista da trama.

Uma publicação compartilhada por Gloria Coelho Brand (@gloriacoelhobrand) em 27 de Jun, 2018 às 1:03 PDT

Uma publicação compartilhada por gloria coelho (@gloriacoelho) em 11 de Mai, 2018 às 7:02 PDT