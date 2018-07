Glamour no inverno da Acquastudio

Acquastudio apresenta sua coleção de inverno durante a SPFW Foto: Estadão

A coleção é glamourosa e refinada e se apropria de tecidos nobres trabalhados com fios dourados, ora jacquard, ora ráfias, que ainda aparecem sobrepostos com tules e rendas douradas. São vestidos de festa longos, curtos, saia rodadas e retas, mas com algo em comum: a cintura sempre marcada para garantir uma silhueta hiper feminina.

Em um mergulho na atmosfera rococó, foram utilizados bordados manuais com uma mistura de pedras âmbar, maxi missangas, vidrilhos, canutilhos, flores, folhas e pérolas. Tudo pintado na cor dourado. Nos pés, para contrastar com o glamour da coleção, tênis All Star também pintado em dourado e customizados com os mesmos materiais dos vestidos.

Destaque para o acessório-novidade: broche-brinco, desenvolvido com exclusividade para a marca pelo designer Hector Albertazzi.