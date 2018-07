Gisele Bündchen participará da cerimônia de abertura do Rock In Rio

Gisele apoia o projeto social que pretende plantar 1 milhão de árvores Foto: REUTERS/Paulo Whitaker

A übermodel Gisele Bündchen será a primeira atração do Rock In Rio. A modelo é uma das atrações da cerimônia de abertura do festival, que ocorre na sexta, 15.

Segundo informações da colunista Cleo Guimarães, do jornal O Globo, ela entrará no palco segurando uma bandeira do Amazonia Live, projeto social projeto social do evento em parceria com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), o Instituto Socioambiental (ISA) e a Conservação Internacional-Brasil, que planeja plantar 1 milhão de árvoes em área desmatada da Floresta Amazônica nos entornos do Rio Xingu.

