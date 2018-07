Gisele Bündchen lidera manifestação fashion de Chanel

Com megafone em mãos, Gisele toma a dianteira da manifestação fashion de Chanel, logo atrás de Karl Lagerfeld, estilista da Maison Foto: Reuters

O desfile da Chanel foi um acontecimento nesta terça-feira, 30, em Paris. O cenário para receber a coleção de verão da marca, no Grand Palais, era a reprodução das ruas da cidade. Com isso, a intenção de Karl Lagerfeld, sempre transportando o espírito do tempo para a sua passarela, era encenar uma manifestação na qual as modelos, com cartazes e megafones, pediam igualdade de direitos para as mulheres.

Liderando a tropa feminista (e feminina) estava a brasileira Gisele Bündchen. “Eles me convidaram para a assistir ao show. Mas imagina se eu ia querer ficar sentada olhando a festa. Eu disse: ‘Me coloca lá no centro da agitação, quero participar'", contou ela, em entrevista ao Estado. “Há tantos lugares no mundo onde as mulheres ainda são oprimidas, não têm os direitos básicos garantidos, que a gente que tem precisa mesmo ser uma espécie de porta-voz. Achei fantástico fazer parte do manifesto." Gisele defendeu ainda a união das mulheres. "Temos que lutar umas pelas outras, levantar nossas bandeiras. Somos mais fortes unidas."