Gisele Bündchen faz homenagem de aniversário para o marido

A modelo e o atleta são casados há oito anos e são pais de Benjamin, 7 anos, e Vivian Lake, 4 Foto: REUTERS/Lucas Jackson

Gisele Bündchen e o jogador de futebol americano Tom Brady costumam se declarar um para o outro nas redes sociais. Nesta quinta, 3, a modelo usou o Instagram para desejar feliz aniversário ao marido, que completa 40 anos.

Ela compartilhou uma foto dos dois abraçados, sorrindo, e escreveu seus votos de parabéns.

"Há mais de 10 anos me apaixonei por você, pelo seu coração lindo e sensível. Amo a doçura da sua essência. Hoje você está começando uma nova fase e eu lhe desejo muitas felicidades e realizações em todos os aspectos da sua vida. Feliz aniversário, meu amor! Fazendo 40 parecer 20!!! You go!!! Te amo"