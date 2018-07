Gisele Bündchen faz discurso sobre o Meio Ambiente em evento da ONU

Gisele Bundchen discursa em evento da ONU em Nova York Foto: Ludovic Marin/ AFP PHOTO

Em seu discurso, a modelo contou sobre quando começou a se interessar pelo tema: “Em uma viagem à Amazônia em 2004, aprendi a dura verdade sobre a destruição maciça que nós humanos estamos causando”, disse. “Decidi que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para dividir com todos o que presenciei”.

“Precisamos entender que nossos recursos naturais são finitos. Se continuarmos a poluir nossos solos, nossos rios, nossos oceanos, nosso ar e a desmatar nossas florestas em nome do ‘desenvolvimento’, teremos consequências catastróficas”, continuou Gisele. E finalizou com um apelo: “Quero convidar aqueles com coragem para dar um passo à frente, para que nossos filhos, netos e futuras gerações possam continuar a prosperar, e a Terra possa continuar nos dando todas as suas bênçãos.”

Na última sexta-feira, 15, a ubermodelo anunciou a criação do movimento Believe.Earth, durante a abertura do festival Rock in Rio. O projeto visa propor a conexão e amplificação de iniciativas imediatas de quem já está, na prática, buscando melhorias na preservação da Terra.