Gisele Bündchen fala de carreira, família e de planos para o futuro

"O perfume Chanel Nº5 é um ícone da moda. Quando eles me chamaram para fazer o comercial, foi a maior honra." Foto: Divulgação Chanel

Era uma tarde ensolarada em Paris e Gisele Bündchen havia acabado de participar do desfile da Chanel. Dias antes, seu nome reluzia na lista das 100 celebridades mais poderosas e influentes do mundo, feita pela revista norte-americana Forbes. Às vésperas de completar 20 anos de carreira, Gisele apareceu em 56º lugar e foi a única brasileira na lista. Ao Estadão, a top falou sobre seu momento na carreira e sobre sua última empreitada ao lado do diretor australiano Baz Luhrmann, no filme feito para a campanha do perfume Chanel Nº 5, no qual ela deu a ideia de aparecer surfando em cena. “Baz me explicou que queria retratar uma mulher atual, que é mãe, esposa, tem uma carreira, enfim, que é exatamente como nós”, diz ela. “Por isso me identifiquei tanto e pude até colaborar com a história.” A seguir, trechos da entrevista.

A PARCERIA COM O BAZ

O perfume Chanel No 5 é um ícone de moda. Quando eles me chamaram para fazer o comercial, foi a maior honra. Fiquei feliz, especialmente, quando sentei com o Baz para decidir quem era essa mulher moderna da Chanel. Na campanha que ele dirigiu anteriormente para a marca, que a Nicole Kidman estrelava, essa mulher era uma deusa intocável. Agora, a ideia era fazer uma mulher mais atual, que é mãe, esposa, tem uma carreira, que somos nós. E foi tão fantástico trabalhar com Baz porque ele tem tanta paixão pelo o que faz. E foi tão gentil comigo, apesar de eu não ser atriz. Por outro lado, para mim foi fácil entender as questões dessa mulher porque são exatamente as mesmas que as minhas.

MULHER MODERNA

Hoje vivemos uma certa vulnerabilidade e estamos tentando encontrar um equilíbrio entre ser sexy, ser mãe e ainda seguir uma carreira profissional. Para mim, a meditação funciona muito. Acho importante tentar se desligar de toda a loucura que acontece à nossa volta. Por isso, chego a acordar 5 e meia da manhã para meditar, porque é a única hora que dá. Se eu deixo para depois, as crianças já começam: mamãe, quero isso, quero aquilo! E quero agora! Eles não sabem esperar cinco minutos.

Clássico revisitado: de Marylin Monroe a Gisele, a imagem do perfume e da marca se renovam e continuam fortes Foto: Divulgação Chanel

O LADO SURFISTA

Em cena, a personagem precisava de um espaço para meditar. Daí, eu contei para o Baz que gostava de surfar e que no mar a gente consegue ter esse momento tranquilo e calmo de reflexão. No final, achamos que a cena seria apropriada. Fomos conversando, adaptando a história e o roteiro foi crescendo.

CASAMENTO

Para mim é muito importante ter um date night, sair de casa, pelo menos uma vez por semana, só para namorar com o meu marido. Eu vejo como uma forma de ter uma chance até psicologicamente me preparar para de namorar.l O legal é se remover e ter um date night. Eu vou botar uma lingerie bonita, uma maquiagem, uma lingerie especial e vou me sentir bem para viver um momento de romance. É importante fazer uma coisa assim. Por que, às vezes, em casa, a gente está sempre a mil, e a gente acaba falando das crianças, esse está passando por isso, esse por aquilo. E os maridos acabam vendo a gente na pior das situações. Na semana passada, por exemplo, eu estava desempacotando na minha casa umas 200 caixas, toda largada, com pó na minha cara, suada... Não estava em good-looking, entendeu? Meu marido deve ter pensado, meu Deus, foi com essa mulher que eu casei? É comum a gente esquecer de se arrumar para eles, entendeu? Acho bom ter um dia especial, em que passo um rímel, penteio o cabelo, coloco uma roupinha, uma lingerie bonita. E me sinto bem comigo mesma, para ficar bem com ele.

PROJETOS FUTURO

Eu já tive visões minha como uma mulher mais velha, rodeada por muitas crianças. Acho que no futuro vou trabalhar com crianças. Elas têm um amor tão puro, têm tanta energia, são tão verdadeiras... Quero muito pensar em projetos e ações para ajudá-las! E acho que isso vai acontecer porque são as escolhas que a gente faz ao longo da vida que criam nossa realidade.

FAMÍLIA

O que mais me importa é a minha família. Quando você vira mãe, você fica emocionada. A vida fica muito mais emocionante. Mas não existe vida perfeita. As pessoas olham de fora e falam: Ai, essa vida é perfeita. Mas o que é isso? A gente passa por dificuldades o tempo todo. Tem uma coisa que eu acredito e até comentei isso com o Baz: no final, eu escolho sempre o amor.

O DESAFIO DE ATUAR

Meu maior objetivo como ser humano é tentar ser o melhor que eu posso. Quando você está confortável, não está crescendo. Eu estou sempre me desafiando em direções diferentes, que não são necessariamente agradáveis. Se eu acho que estou estagnada, faço alguma coisa. Eu me vejo sempre procurando crescer e aprender. Nesse momento, quero ser a melhor mãe que eu posso, dar o melhor exemplo para os meus filhos e me colocar como uma pessoa autêntica. E quanto a ser a atriz? A gente vai ver, o tempo dirá.