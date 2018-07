Gisele Bündchen e outras supermodelos participam de campanha da Versace

Gisele Bündchen compartilhou em seu Instagram clique da campanha da Versace, que será divulgada na íntegra dia 18 de dezembro Foto: Instagram/ @gisele

Depois do sucesso do desfile que reuniu grandes modelos dos anos 1990 na última temporada de moda, a Versace continua celebrando o criador da label, Gianni Versace, em um tributo aos 20 anos da morte do designer. A campanha de Verão 2018 da marca foi clicada pelo fotógrafo Steven Meisel e será divulgada na íntegra no dia 18, mas algumas fotos já estão no Instagram.

Donatella Versace, a atual diretora criativa da marca e irmã de Gianni, juntou um time de supermodelos de diversas gerações para o shooting. Naomi Campbell é a única que estava presente no desfile de setembro, mas Irina Shayk, Christy Turlington, Natalia Vodianova, e as brasileiras Gisele Bündchen e Raquel Zimmermann também estão na campanha. Além disso, modelos populares no Instagram, como Kaia Gerber e Gigi Hadid, também estão presentes.

Os looks, que já foram apresentados na passarela, são cheios de referências à estética de Gianni Versace, com muitas estampas e brilho, seguindo um mood vintage. A maquiagem ficou por conta de Pat McGrath e o cabelo é assinado por Guido Palau, duas das pessoas mais importantes da indústria da beleza. Confira abaixo alguns cliques.

