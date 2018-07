Gisele Bündchen é a capa da ‘Vogue Japão’ de fevereiro de 2018

Assim como o fashion film, todo o editorial da revista com a modelo é em preto e branco Foto: Instagram/ @gisele

O ano de 2017 ainda não acabou, mas a edição da Vogue Japão já divulgou a sua capa para fevereiro de 2018. Gisele Bündchen foi escolhida para estrelar a publicação, em duas opções de capa diferentes. Em uma, a übermodel está usando um look Dior. Na outra, o close mostra apenas o rosto de Gisele, com pouquíssima maquiagem, exaltando as suas sardas naturais.

As capas e o ensaio que está no recheio da revista foram clicados pela dupla Luigi e Iango. A revista também divulgou hoje, 20, um fashion film com a modelo, em preto e branco, em um clima de rock. No vídeo, Gisele usa looks com couro e moletom, de diversas grifes. Confira abaixo.

