Gisele Bündchen assina contrato mais rentável de sua carreira

Gisele Bündchen durante a campanha "I Will What I Want" Foto: Reprodução/Instagram

Em agosto, a Forbes confirmou Gisele Bündchen como a modelo mais bem paga do mundo com um faturamento que já soma R$ 47 milhões entre junho de 2013 e junho de 2014. E essa renda vai aumentar ainda mais. A top acaba de assinar um dos contratos mais rentáveis da sua carreira com a grife esportiva norte-americana Under Armour. Ela vai protagonizar a campanha "I Will What I Want", voltada para o público feminino.

O valor ultrapassa os US$ 25 milhões que a top ganhou no acordo de cinco anos que firmou com a grife Victoria’s Secret em 2000. As informações são da Forbes.

Ainda de acordo com a revista, o anúncio de que Gisele faria parte da campanha fez com que as ações da marca subissem 4%, elevando o valor de mercado da empresa para US$ 591 milhões. Além disso, o contrato permite que Gisele se torne acionista minoritária da Under Armour.

Aqui, vídeos da campanha e uma das primeiras fotos revelada pela top em suas redes sociais. Ela disse: "Acredito que quando temos um foco claro e trabalhamos duro, nós podemos conseguir tudo o que queremos. Obrigada @UnderArmourWomen por me ter como parte desta campanha inspiradora".

Veja o vídeo da campanha: