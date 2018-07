Gisele Bündchen aparece tocando guitarra em nova campanha

Gisele Bündchen é a nova garota-propaganda da Rosa Chá Foto: Rosa Chá

Parece que Gisele Bündchen tem um dom para a música. Em janeiro, a übermodel compartilhou um vídeo cantando e tocando violão e, agora, aparece tocando guitarra na nova campanha da Rosa Chá.

Os cliques foram feitos na quarta, 3, por Nino Muñoz no Electric Lady Studios, em Nova York, local fundado por Jimmy Hendrix nos anos 1970.

Além do astro do rock, BB King, Eric Clapton, Patti Smith e David Bowie também eternizaram suas vozes no estúdio americano.