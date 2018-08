Gisele Bündchen aparece de cabelo curto em campanha

Com inspiração rock'n'roll, o visual foi criado por Daniel Hernandez para a campanha da Vivara Foto: Gui Paganini/ Divulgação

Gisele Bündchen surpreendeu ao aparecer com os fios mais curtos em uma imagem publicada no Instagram do cabeleireiro Daniel Hernandez. Depois de muita especulação nas redes sociais, os motivos por trás da mudança no visual da modelo foram revelados: trata-se, na verdade, de uma peruca, usada para fotografar a nova campanha da joalheria Vivara.

A ideia era prestar homenagem à Bossa Nova, movimento artístico dos anos 1960 que inspira a mais recente coleção da marca. Nas imagens, Gisele está com um corte mais moderno, repicado, na altura dos ombros e com uma franja lateral – bem diferente do estilo que a top usa há anos.

Gisele usa peças da coleção Bossa Nova, da Vivara Foto: Gui Paganini/ Divulgação

Parte importante de sua identidade, o cabelo longo e ondulado da modelo gaúcha permanece intacto.