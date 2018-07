Giovanna Ewbank desfila para a Memo

Giovanna Ewbank no backstage da Memo. Foto: Mario Lopes/Especial para O Estado de S. Paulo

A atriz Giovanna Ewbank foi a estrela da passarela do desfile da Memo, que aconteceu na quarta-feira, 15. A marca de roupas fitness de Patricia Birman apresentou uma coleção feita em parceria com a estilista Lilly Sarti.

"Pensamos em uma pessoa que tivesse a ver com o mundo fitness e com o estilo streetwear", conta Joana Laprovitera, gerente de marketing da Memo. "A príncipio ela iria apenas assistir, mas ficou animada em desfilar, já que nunca havia cruzado a passarela do evento."