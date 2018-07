Giorgio Armani celebra os 40 anos da marca com grande desfile

Fila de modelo posam ao lado do estilista após desfile/comemoração em Milão Foto:

Giorgio Armani celebrou os 40 anos de atividade da sua empresa com a abertura do novo espaço Armani/Silos e com um grande desfile. A comemoração aconteceu na noite de quinta-feira, 30, em Milão. 'Esse dia representa um momento fundamental na minha carreira e na minha vida. Por pura sorte os 40 anos da maison coincidem com um evento especial como a Milano Expo. Essa ocasião tão particular é para mim motivo de grande orgulho e entusiasmo. Nela estão reunidos e interpretados anos de trabalho e de sonhos, e com um desfile único: uma seleção de roupas Giorgio Armani Privé, que conta os meus dez anos de alta costura”, declarou o estilista. Para esse desfile-comemoração, um seleto grupo de artistas da música e do cinema foram celebrar o grande momento do estilista. Entre eles, o ator brasileiro Cauã Reymond, queridinho do estilista italiano, e a cantora Janet Jackson, e Tina Turner, e os atores Leonardo DiCaprio, Cate Blachett e Hilary Swank;

O Armani/Silos abriga um arquivo digital de esboços, desenhos técnicos, material de prêt-à-porter Giorgio Armani e alta costura de coleções privadas do designer voltadas a pesquisadores e fãs que querem descobrir mais sobre o trabalho e estilo de um dos maiores e mais respeitados estilistas da Itália. Localizado no último andar do edifício de quatro andares, o arquivo está aberto para consulta gratuita. O prédio, construído em 1950, oferece ainda um panorama dos 40 anos da carreira do estilista, incluindo 600 roupas e 200 acessórios das coleções Giorgio Armani de 1980 até o momento. A seleção está dividida em temas que inspiraram e continuam a inspirar o trabalho criativo do estilista.

O evento acontece ao mesmo tempo que a inauguração da Milano Expo 2015, da qual o estilista italiano é Embaixador Especial para a Moda. A exposição, aberta ao público de neste 1º de maio - ficando até 31 de outubro de 2015 - terá como tema ‘Nutrir o planeta. Energia para a vida’.