Giorgio Armani arma batalha de estudantes de moda da Inglaterra

Desfile Giorgio Armani inverno 2017, que ocorreu em Milão. Foto: REUTERS/Stefano Rellandini

O estilista Giorgio Armani, em parceria com o British Fashion Council, vai escolher três estudantes de moda do Reino Unido para assinarem coleções cápsula para sua grife. As linhas serão apresentadas no próximo desfile, que ocorrerá em setembro, na Semana de Moda de Londres.

Ao WWD, o designer disse que as escolas britânicas estão entre as mais interessantes do cenário atual. “Elas produzem talentos únicos ao encorajar a originalidade e a criatividade de cada estudante. Acredito que, para ser bem sucedido na moda, a criatividade deve andar lado a lado com uma abordagem pragmática e realista."

As peças feitas por eles serão vendidas no formato ‘see now, buy now’, pela internet e nas lojas da marca em Londres, Manchester e Glasgow. Todos os estudantes de instituições filiadas ao BFC Colleges Council poderão participar do concurso, que terá três categorias: bolsas, sapatos e outerwear.