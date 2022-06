Gil do Vigor celebra estreia na passarela da SPFW: 'Acredite nos seus sonhos'

Gil do Vigor comemorou estreia na SPFW. Foto: Twitter/@GilDoVigor

Gil do Vigor usou suas redes sociais para celebrar sua primeira participação no desfile da São Paulo Fashion Week. Ele desfilou no último sábado, 4, para a grife mineira Led, do estilista Celio Dias, com uma coleção sobre as dores de relacionamentos desfeitos.

Em vídeo, ao som de Don't Wait, da cantora sueca-americana Mapei, o economista mostrou uma imagem dele, ainda adolescente, desfilando em uma festa com a descrição: "Início de um sonho". Na sequência, ele aparece na SPFW concretizando o sonho.

"Acredite nos seus sonhos e no final tudo valerá a pena", escreveu. No desfile, Gil usou uma camisa preta com a frase "bicha vigorosa". A ex-BBB Lumena Aleluia também esteve presente e subiu na passarela para a mesma grife.