Gigi Hadid lança paleta de sombras e o produto esgota em poucas horas

Paleta de maquiagem de Gigi Hadid esgotou em apenas 90 minutos Foto: Instagram/ @gigihadid

Depois do sucesso das linhas de maquiagem de Kylie Jenner, Kim Kardashian e Rihanna, agora é a vez de Gigi Hadid anunciar a sua empreitada no mundo da beleza. Em parceria com a Maybelline, a modelo lançou hoje, 13, o primeiro produto da coleção: uma paleta que possui todos os itens necessários para uma maquiagem rápida.

Leia também: Gigi Hadid perde sapato em desfile e é ajudada por sua irmã Bella

Chamada de Jetsetter Palette, ela traz sombras, produtos para sobrancelha, contorno, iluminador, blush e batom, em um tamanho que cabe em qualquer bolsa. Para finalizar, um espelho vem acoplado na parte de cima da paleta. Como o nome sugere, é o item perfeito para quem tem uma vida agitada e viaja pelo mundo, assim como a modelo.

A surpresa foi que a paleta esgotou em apenas 90 minutos no ar. O laçamento foi feito na loja britânica Boots e ficou disponível por uma hora e meia antes de acabar. Agora, ao acessar o site da loja, o cliente se depara com um formulário para entrar na lista de espera para o produto.