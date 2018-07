Gigi Hadid escolhe os looks pensando em como as pessoas vão reagir

A modelo Gigi Hadid gosta de causar impacto com looks marcantes Foto: BANG showbiz

Em entrevista à revista americana PEOPLE, Gigi Hadid revelou que planeja seus looks tendo em mente a reação que eles podem causar: "Tento escolher algo que as pessoas amarão ou adiarão, não quero nada neutro," disse a modelo.

A top também revelou que nem sempre se sente confortável em suas roupas. "Roupas que deixam a gente muito empolgado no começo, não quer dizer que será confortável quando vestida. Mas acredito que a empolgação é o que funciona junto com o look. Se você está realmente animado, ele fica menos assustador."