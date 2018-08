Gigante japonesa Muji abre primeira loja no Brasil

Sucesso na Europa, gigante japonesa terá loja temporária em São Paulo Foto: Facebook/Muji

A rede de lojas Muji, fundada em 1980 no Japão e sucesso na Europa, já tem data para chegar ao Brasil. Entre 19 de junho e 22 de julho, a marca abre as portas no centro cultural Japan House, em São Paulo – é o primeiro endereço da gigante japonesa na América Latina. Conhecida por sua filosofia minimalista, a Muji oferece itens de design, utensílios domésticos, itens de papelaria e roupas que prezam por um estilo básico e funcional.

Além de priorizar cores neutras e matérias-primas naturais, a marca também dispensa o uso de logos e etiquetas em seus produtos. Durante o período em que a loja pop-up estiver aberta, a Japan House abrigará também uma exposição sobre o conceito Muji, baseado em três princípios: a seleção de materiais; a simplificação de processos e de embalagens.

Entre os artigos à venda, estarão a mala de viagem em diferentes cores e tamanhos, com preços a partir de R$ 1.800; cadernos feitos de papel reciclado, a partir de R$ 9; e almofadas de pescoço que também funcionam como encosto ou apoio para pés, por R$ 158.

Mini porta escova de dentes de porcelana por R$ 48 Foto: Divulgação/Muji

Mala de viagem estará disponível a partir de R$ 1.800 Foto: Divulgação/Muji

Serviço

Muji Pop-Up

Japan House São Paulo

Avenida Paulista, 52 (piso térreo)

De 19 de junho a 22 de julho

Horário de funcionamento: terça-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Entrada gratuita