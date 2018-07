GIG abre loja em São Paulo e se prepara para estrear na semana de moda paulista

A estilista da GIG, Gina Guerra, em sua nova loja em São Paulo Foto: José Patrício/Estadão

Foi por acaso que Gina Guerra se encontrou com o universo do tricô. Formada em moda em 1991, junto com o estilista Ronaldo Fraga, a mineira trabalhava com outros tecidos e materiais até 1997, quando se deparou com um cone de linha. “Uma amiga tinha uma pequena malharia, e eu cheguei e vi a linha entrando na máquina e saindo um pano pronto, fiquei abismada com aquilo”, lembra. Foi a partir daí que Gina começou a se interessar pelo tema e pesquisá-lo a fundo, para entender melhor como funcionava a técnica. Foi paixão à primeira vista.

Em menos de um ano ela já tinha comprado sua primeira máquina, e depois a segunda, a terceira, e assim continuou essa história de amor. Ainda sem marca própria, Gina fazia tricôs para outras empresas, como serviço terceirizado, para aperfeiçoar a técnica e entender cada vez mais o processo. Começou com mais força no vestuário masculino, mas logo se encontrou com o feminino e os vestidos – seus preferidos até hoje. Foram sete anos de trabalho para outras marcas, como a mineira Alphorria, e aprendizado até o surgimento da Gig. “Todo dia o tricô me surpreende, com novas texturas, novos pontos e sempre novos desafios.”

Em 2005 nascia a Gig, depois de anos de aprimoramento do tricô pelas mãos de Gina, que se associou a Patrícia Schettino, sua sócia e responsável pelos negócios da marca. Patrícia não tinha nenhuma relação com a moda até cair de paraquedas na Gig. “Morei fora muito tempo, trabalhava em uma multinacional de mineração, e a unidade da empresa em Belo Horizonte ia fechar. Acabei conhecendo a Gina através de amigos, e vi aí uma nova possibilidade”, conta Patrícia.

A expertise de Patrícia abriu portas internacionais para a marca, que, mesmo antes de apresentar sua primeira coleção no Brasil, fez um evento em Paris. “Foi promovido pelo governo de Minas, e levamos nossa linha de beachwear, modalidade que já tínhamos feito para outras marcas como a americana Ashley Page”, diz Gina. Foi a primeira vez que a grife apareceu como Gig. De volta ao Brasil e com a coleção completa, a dupla foi participar do FW House, salão de negócios da época promovido por Paulo Borges, para ver a reação do público com a nova marca. “A recepção foi incrível e vimos ali que o nosso mercado era o de luxo.”

A primeira conquista dessa fase inicial da grife foi estar na multimarcas Clube Chocolate, espaço de luxo da época, na Oscar Freire. “Foi nossa primeira venda no showroom, e significava muito estar ali, entre marcas tão importantes”, revela Gina. A marca era o carro-chefe da loja, com um andar inteiro para ela e chegava a vender 3.500 peças por coleção só nesse endereço. Esse foi o boom que impulsionou a Gig, que na temporada seguinte já vendia para o Brasil inteiro – sempre intermediado por multimarcas. O mesmo acontecia fora do país, com feiras na França, no Japão, Emirados Árabes, Estados Unidos, onde tem exclusividade de venda na Intermix, loja de luxo americana, e muitos outros países. Em Paris, a marca participa de maneira fixa do Showroom Fabre – é a única marca brasileira no catálogo.

Gina Guerra exibe a nova coleção da GIG, em São Paulo. Os vestidos são o carro-chefe da marca Foto: José Patrício/Estadão

Os vestidos com shape princesa e o jacquard, essa técnica de padronagem de entrelaçamento em tecelagem ou malharia, são os hits da Gig. E tudo nasce das máquinas lá em Minas Gerais. “Sempre falo que não é o que o tricô pode me dar, é o que eu quero dele. E já tenho uma relação com as máquinas, a gente se entende”, brinca a estilista. Com processos que chegam a durar de dois a três dias, as peças acabam se tornando exclusivas, e com preços voltados para o mercado de luxo – um vestido pode custar entre 1.500 a 3.000 reais. “Nossa filosofia nunca foi simplificar para fazer um produto básico e ter um preço mais acessível. É um trabalho demorado, delicado, e claro que isso tem seu preço.”

Esse cuidado e preciosismo mineiro conquistou também São Paulo: é aqui que a marca abre sua primeira loja e estreia em novembro na São Paulo Fashion Week, depois de anos participando do Minas Trend Preview. Tudo isso é fruto do trabalho árduo da dupla, mas só foi possível graças a mudança de fábrica em Belo Horizonte, em março desse ano, para um espaço maior que capacitasse uma produção maior e atendesse a essa nova demanda. “Desde o começo existia o plano de ter uma loja, mas sempre tivemos muito cuidado em relação a isso, para ser no lugar certo e no momento certo”, conta Patrícia. “A fábrica tinha que ter condições de suprir esse novo momento.”

A escolha por São Paulo aconteceu de maneira natural, já que, em Belo Horizonte, a marca está presente em muitas multimarcas e não teria sentido abrir uma loja para competir com esses pontos de venda. Já aqui, depois que a Clube Chocolate encerrou suas atividades, a cidade ficou órfã da grife, que está presente em alguns pontos mas, se comparado ao tamanho da capital, são poucos. Outra razão é o novo xodó da label: uma nova máquina, que acabou de chegar no Brasil. “Estou apaixonada por ela. É a única no Brasil são cerca de 40 no mundo e só marcas como Prada, Dolce & Gabbana e Versace tem”, se derrete Gina. E a presença no São Paulo Fashion Week veio para coroar esse momento positivo da Gig. “Já tínhamos sido convidadas antes, mas não era a hora certa. Agora nos sentimos prontas e fomos atrás do evento, para selar essa parceria.” A marca continua participando da feira de venda para multimarcas do Minas Trend.

A boutique da marca fica nos Jardins, na rua Peixoto Gomide, e segue o DNA da label, exclusiva e reservada, no andar de cima de uma loja, paredes brancas, detalhes em dourados e um espaço para conhecer, de fato, o trabalho delicado dos tricôs da Gig pendurado nas araras. E como se não bastassem tantas novidades, Patrícia e Gina revelam mais uma, a alteração do nome da marca, que agora passa a atender por Gig Couture. “Começaram a chamar o nosso trabalho de tricô couture em Paris, aí quando pensamos na mudança do nome e do logo também, adotamos a expressão.” A união não poderia ser mais propícia.