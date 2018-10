Gato invade passarela e rouba a cena em desfile

O gato brincou com as modelos e deitou na passarela Foto: Instagram.com/hknylcn

Um ocorrido inusitado (e muito fofo), marcou o último desfile da grife Vakko Esmod em um shopping em Istambul, na Turquia, neste sábado, 27. Um gato preto e branco invadiu a passarela, enquanto as modelos mostravam as últimas criações da grife, e decidiu ficar por lá mesmo.

O animal deitou no no meio do caminho, começou a se lamber e brincou com as tops enquanto elas desfilavam. Ele até andou em direção ao pit de fotógrafos, como se fizesse parte da apresentação, até se cansar e sair de lá por conta própria.

Confira o vídeo: