GAP coloca mulher amamentando em seu novo anúncio no Instagram

'Muito obrigada por nos ajudar a normalizar a amamentação', dizia um dos comentários no post Foto: Instagram/ @gap

Amamentação em público ainda é um assunto polêmico na sociedade. Por isso, a marca norte-americana GAP foi ousada ao postar em sua conta no Instagram um anúncio que mostra uma mulher amamentando o seu filho, ambos com looks da marca. A foto não era a principal da publicação e, por isso, não estava em evidência no feed, mas não passou despercebida.

Foram mais de 30 mil curtidas, 25 mil a mais do que a média do perfil em outras publicações. Diversas internautas comemoraram a escolha do clique, com muitos emojis aplaudindo e usando a hashtag #normalizebreastfeeding, ou seja, normalize a amamentação. “Vocês acabaram de ganhar mais uma seguidora e consumidora por apoiarem o que tantas mães trabalham muito para disseminar”, escreveu uma pessoa na foto.