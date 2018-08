GAP abre seu primeiro outlet no Brasil com descontos de até 70%

Única loja de descontos da GAP na América Latina está localizada no Outlet Premium Foto: Diuvlgação/Outlet Premium

Os amantes de roupas confortáveis e preços baixos têm um motivo para comemorar: a GAP, marca norte-americana conhecida por produzir peças casuais, acaba de abrir seu primeiro outlet na América Latina.

A loja, que possui 510m², fica no Outlet Premium, shopping que reúne lojas de descontos localizado no quilômetro 72 da Rodovia dos Bandeirantes em Itupeva, São Paulo. Estão à venda peças das linhas regular, Gap Kids, Baby Gap e Gap Body com descontos de até 70% em comparação com as lojas regulares.