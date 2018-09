'Game of Thrones' destruiu meu cabelo', diz Emilia Clarke

Emilia Clarke interpreta Daenerys Targaryen na série 'Game of Thrones', que termina em 2019 Foto: Mike Blake/ REUTERS

Conhecida por seu papel como Daenerys Targaryen na série Game of Thrones, do canal HBO, Emilia Clarke revelou o alto custo que a caracterização da personagem teve para sua saúde capilar. Em entrevista à Harper’s Bazaar americana, a atriz britânica disse que o processo de descoloração dos fios para dar vida à protagonista quase acabou com seu cabelo natural, que é castanho.

“Meu cabelo estava morrendo, então eu tive que cortá-lo mais curto. É praticamente o mais curto que já tive”, contou. “Estou tentando deixar crescer, porque o loiro destruiu meu cabelo, e sinto falta de ter um cabelo saudável”. Ainda na publicação, Emilia afirmou sonhar com um corte pixie, mas tem dúvidas de que “seu rosto seguraria” o corte.

Para minimizar os danos sofridos pelo visual platinado da personagem, a atriz investiu em produtos como o shampoo Bond Maintenance, da Olaplex, e o condicionador Bust Your Brass Cool Blonde, da Amika, à venda por 28 e 24 dólares, respectivamente, na Sephora dos EUA.