Gabriela Pugliesi lança linha de roupas esportivas

Gabriela Pugliesi veste sua nova coleção de roupas esportivas, feitas em parceria com a Riachuelo Foto: Amanda Perobelli

Quem segue o perfil de Gabriela Pugliesi no Instagram – e olha que são quase 800 mil pessoas – não imagina que ela já teve problemas com a balança. Como a maioria das crianças, Gabriela não era fã de saladas e resistia a todos os esforços de sua mãe a colocá-la em aulas de ginástica ou a prática de esportes. Foi só quando começou a entrar na adolescência que os quilinhos a mais passaram a incomodar a blogueira, e, por vontade própria, se inscreveu na academia da escola, onde passava a maior parte de seu tempo livre. “A transformação do meu corpo e da minha disposição foi tão rápida que fiquei viciada e não parei mais”, revela a musa da internet. Os anos de malhação deram expertise a ela, que acumulou dicas e truque para manter a boa forma. E em 2011, quando abriu sua conta na rede social de imagens, não pode evitar dividir seu dia a dia, como a maioria das pessoas, a única diferença é que sua rotina incluía horas de exercícios físicos e alimentos super saudáveis. “Fazia isso mais para mostrar meu cotidiano, nunca tive pretensão de ser uma guru fitness, aconteceu de forma muito natural”, conta.

Os seguidores foram crescendo aos poucos e Gabriela teve a ideia de dar ainda mais ajuda para quem admirava seu estilo de vida e criou seu blog, o Tips4Life. “Com o blog tinha mais espaço para posts maiores, explicando mais detalhadamente minha dieta e minha rotina de exercícios.” O boom começou aí. De dois mil seguidores no Instagram, Gabriela passou a 500 mil em menos de um ano. E as marcas que ela já postava em imagens de suas refeições passaram a procurá-la para parcerias. “Era muito louco, eu colocava uma foto minha comendo uma barra de cereal que eu sempre comi, e a equipe da marca me fazia uma proposta”, lembra a blogueira. Ela, que na época trabalhava como responsável da loja online do joalheiro Jack Vartanian, logo viu uma possibilidade de negócio no blog, e abandonou o emprego. A partir de então, as parcerias e propostas só aumentaram: primeiro uma linha de comida congelada saudável, depois um cardápio de refeições leves e, enfim, seu maior passo até então, sua entrada na moda com a coleção de roupas esportivas para a rede fast fashion Riachuelo. “Recebia muitos comentários sobre meus looks de academia, porque gosto muito de cores, estampas, um estilo mais diferente mesmo”, explica Gabriela. “E eu sempre quis ter uma linha minha, para fazer as coisas com a minha cara.” Ela conta ainda que um dos grandes pontos positivos de se aliar a uma gigante do varejo é o alcance, já que precisa abastecer seus 800 mil seguidores de todo o país. “Meu público é muito amplo.”

Com a participação de Gabriela do começo ao fim, foram quase cinco meses de preparação, a linha fitness chega hoje às lojas e terá novidades a cada quinze dias, durante seis meses. “Serão de 12 a 14 modelos por quinzena”, explica. Cores fortes, como pink e verde, prints e texturas são o forte da coleção, que abusa dos tops, shorts e macacões – o modelo em branco é um dos preferidos da blogueira. Os comprimentos curtíssimos, já famosos em seu Instagram, também dão as caras, aliados a modelagens mais ajustadas à silhueta, com tecidos tecnológicos que se adaptam ao corpo. Os tops surgem com detalhes delicados, como recortes estratégicos nas costas ou alça dupla. Outra peça que merece atenção são os shorts-saia, super femininos, mas ainda assim funcionais. Gabriela conta ainda que fez questão de fazer tudo sem aquele elástico na cintura, que incomoda e aperta as gordurinhas. A estamparia foi escolhida a dedo por ela, seguindo seu estilo e a tendência das roupas divertidas e coloridas para práticas esportivas. Agora não tem mais desculpa para não caprichar na produção na hora da malhação.