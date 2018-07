Fundação Prada mistura moda, arte e Wes Anderson em Milão

Bar interno do complexo de museus, que tem design assinado pelo diretor de cinema Wes Anderson Foto: Divulgação

Está prevista para este sábado, 9, a inauguração da nova sede da Fundação Prada, braço da grife italiana dedicado às artes. Projetado pelo arquiteto alemão Rem Koolhaas, o complexo de prédios (uma antiga destilaria) ocupa uma área de 19 mil m² no sul de Milão e abriga um centro multidisciplinar de artes, que contará com exposições, mostras de cinema e debates filosóficos. Um dos os destaques do local é o bar desenhado por Wes Anderson, que traz todas as cores e a estética impecável do cineasta americano - a estilista Miuccia Prada costuma criar figurinos especiais para o filmes dele. A programação inaugural deve contar com a participação de outro cineasta, Roman Polanski, que apresentará um documentário e uma série de trechos de filmes dirigidos pelos profissionais que o influenciaram.

"Não há museu de arte contemporânea em Milão e nenhuma intenção do município em promovê-la", afirma Astrid Welter, diretora de projetos da Fundação Prada. "Por isso, vimos a necessidade de trazer essa oferta." A cada dois anos, a Itália sedia a maior exposição do mundo, a Bienal de Veneza, que recebe os artistas mais celebrados do planeta. Ainda assim, o governo italiano tem se mostrado lento em apoiar a arte contemporânea em seus museus e instituições. Foi apenas em maio de 2010 que o país abriu o primeiro museu dedicado ao tema, o MAXXI.

Empresas e investidores tem dado passos para preencher esse buraco. A Prada começou sua fundação em 1993, promovendo exposições e eventos em Milão, Veneza e outros locais. Desde 2004, a fabricante de pneus Pirelli, mantém nos arredores de Milão um espaço de 15 mil m² dedicado às artes. O Hangar Bicocca, como é conhecido, tem para 2015 uma verba de 3,5 milhões de euros e, no passado, já recebeu apresentações de grande nomes como Marina Abramovic e Christian Boltanski.

Enquanto o Hangar não possui um acervo próprio, Miuccia Prada e Fabrizio Bertelli, fundadores da Prada, são donos de um número substancial de obras que os curadores da Fundação terão à disposição para criar mostras inéditas. A coleção do casal inclui trabalhos do pós-guerra na Europa e na América, de artistas como Lucio Fontana, Alberto Burri e Walter De Maria.

Com informações da Reuters.