Funcionários estrelam a campanha mais diversa já feita pela Sephora

Para participar, funcionários mandaram um vídeo explicando sua definição de beleza Foto: Inez and Vindooh/ Sephora/ Divulgação

A campanha de natal da loja multimarcas de cosméticos Sephora, clicada pela dupla de fotógrafos de moda Inez and Vindooh, não é estrelada pelas modelos mais populares do momento nem por grandes personalidades de Hollywood: quem posou para as fotos foram os próprios funcionários da rede.

A seleção foi feita nas lojas da rede nos Estados Unidos e, quem quisesse participar, deveria mandar um vídeo explicando qual era o sua definição de beleza. Das 1000 aplicações, foram selecionadas 10 pessoas.

"Eles vem de diferentes culturas e histórias, e essa diferença é o que faz a nossa identidade como empresa", explicou Deborah Yeh vice-presidente de marketing da Sephora para a revista norte-americana Glamour. "Escolhemos pessoas que representavam individualmente a beleza, interna e externa."

Entre os selecionados, estão Chaimae Boulayad, marroquina, de 23 anos, que trabalha em uma filial de São Francisco e posou usando um jihab, e Joanna Samano, consultora de produtos em Oregon, que sofre de uma doença autoimune chamada alopecia, que faz com que ela perca todos o cabelo.