Francisco Costa prepara seu retorno ao mercado com novo projeto

Francisco Costa, o mineiro radicado em Nova York que por 14 anos foi diretor criativo do feminino da Calvin Klein, deve lançar um novo projeto no fim deste ano Foto: Lucas Jackson/REUTERS

Deu no jornal de moda WWD. O designer brasileiro Francisco Costa, que por 14 anos foi diretor criativo das coleções femininas de Calvin Klein, tem um novo projeto para chamar de seu. Chama Costa Brazil e, segundo fontes ouvidas pela publicação, deve ser lançado no fim deste ano.

“Poderia Francisco Costa estar tramando seu próximo ato, desta vez no florescente mercado de beleza?”, questiona a nota publicada no jornal da quinta, 2. O WWD tentou contato, mas não conseguiu confirmar (ou negar) a sondagem com o estilista. Apesar do seu aparente silêncio, a hipótese parece fazer sentido.

Em sua conta pessoal no Instagram (@costafrancisco), passou a se apresentar como fundador da @costabrazil, que ainda não tem postagem alguma. Além disso, a única pista deixada ali é um link para um vídeo em que documenta uma viagem pela Amazônia, em que participa de vivências imersivas com índios iauanauá. “Este é o começo da minha jornada, eu me sinto livre”, declara ao final do vídeo compartilhado no YouTube (assista ao vídeo abaixo).